Hvězda Pardubic končí! Nakládal z osobních důvodů rozvázal s klubem smlouvu

Pardubice jsou jediným klubem, jehož dres Nakládal v české extralize oblékal a v roce 2010 s nimi získal mistrovský titul. V sezoně 2011/12 odešel do KHL do Ufy, potom hrál ve stejné soutěži za Spartak Moskva a Lev Praha. Po ročním angažmá v TPS Turku se v roce 2015 vydal dobývat NHL.

Zamířil zpět do KHL do Jaroslavle, kterou po čtyřech letech opustil z rodinných důvodů a vrátil se do extraligy. Bronzový medailista z mistrovství světa v roce 2012 startoval na třech šampionátech, na Světovém poháru v Torontu v roce 2016 i na olympijských hrách v Pchjongčchangu.