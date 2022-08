Infekce mu znehybněla ruku, teď je reprezentant zpět. Bylo to na palici, přiznal Vitásek

„Vyhlídky nebyly dobré. Celé to období pro mě bylo trošku na palici, bylo to hodně složité i po psychické stránce. Když jsem dnes byl na ledě a poprvé skočil do střídání, byl to skvělý pocit," přiznal rodák z Prostějova, který před šesti lety s libereckými hokejisty slavil historický mistrovský titul.

Do léčby musel investovat i vlastní finance. „Šlo mi o kariéru a došlo to do stadia, kdy jsem musel použít všechny možnosti, které byly k mání, i prostředky, které jsem měl. Díky tomu jsem se mohl tady v Boleslavi ocitnout na ledě. Kdybych využil jen klasické cesty léčení, určitě bych tu teď před vámi nestál. To je můj názor. Bohužel, stálo mě to hodně úsilí i peněz, ale vyplatilo se to. Šlo jednoznačně o správné rozhodnutí," poznamenal Vitásek po přípravném utkání, ve kterém Severočeši v přípravě i podruhé padli výsledkem 1:3.