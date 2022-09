Jágr ať je nesmrtelnej, Kladno ale bude táhnout jiná hvězda, tvrdí expert

Novinek hlásí kladenský klub více než dost. „Je tam nový trenér Ota Vejvoda, přicházejí s ním nové oči a vzduch i dlouhá zkušenost ze Švédska. Můžeme se těšit na novou filozofii, stejně jako na nové hráče. Pro ně je to šance ukázat se a vzít si, co jim Kladno nabízí," shrnuje Duda, co všechno se před novou extraligovou sezonou v táboře Rytířů změnilo.

Za obrovské plus považuje fakt, že Kladno již nemusí cestovat k domácím duelům do exilu v Chomutově, ale bude hrát doma na vlastním stadionu. „Stadion je zkolaudovaný, kladenský fanoušek bude hladový, těší se na tu kulisu," myslí si Duda.

Zvědavý je, jak si povede v kladenském dresu velezkušený Jakub Klepiš. Podle Dudy potřebuje posbírat více než třicet kanadských bodů za sezonu. „Na tak starýho kmeta je to prostě málo, musí být více produktivní," hecuje na dálku zkušeného útočníka, vedle kterého rostou talentovaní mladíci. V tom vidí expert obrovský přínos. „Dokáže si vzít mladé hráče pod křídla a pracovat s nimi. Takhle to moc starších hráčů nemá," doplňuje.

Výkony ale budou podle Dudy stát na jiném zkušeném hráči. A nejde prý o hrajícího majitele Jaromíra Jágra. Jeho forma je zahalena tajemstvím, povinnosti vlastníka klubu odvádějí Jágra od tréninku. „Bude to stát na Plekancovi, on to bude muset dát do kupy," přesvědčuje Duda. „Zvědavý jsem i na Kubíka, to je hodně zajímavý hráč. Je to střelec, líbí se mi, jak na ledě pracuje. Uvidíme, jak bude fungovat kombinace s Plekancem či Klepišem," dodává.