Jágr: Dneska vyhráli úplně všichni! Celý svět ví, že se tenhle zápas konal, což je nejvíc

Ulevilo se vám, že se vše nakonec zvládlo?

Byly to hodně těžké čtyři dny příprav. Dostal jsem nápad, zavolal jsem Karlu Pražákovi (majiteli Sparty), Sparta s Kladnem se daly dohromady a udělaly neskutečnou práci. Jedna věc je něco vymyslet, pak se to ale musí odpracovat. Všem lidem, kteří se na této akci podíleli, bych chtěl poděkovat. I když skóre ukazuje, že jeden tým vyhrál a druhý prohrál, dneska vyhráli úplně všichni.

I diváci, kteří vytvořili krásnou atmosféru...

Atmosféra byla skvělá. To byl hlavně důvod, aby lidi přišli a pochopili, že dneska se hrálo pro někoho jiného než ta dvě mužstva. Trochu jsem se obával situace, kdyby jednomu nebo oběma týmům v zápase ještě o něco šlo. Kdybychom my ještě hráli o vyhnutí se baráži a Sparta stále bojovala o první čtyřku, možná by z mého nápadu trenéři a manažeři nebyli moc nadšení. Protože člověk se opravdu nemůže soustředit jen na hokej. Nakonec to dopadlo dobře, protože bez ohledu na výsledek se obě mužstva už nemohla v tabulce nikam posunout.

Rivalita stranou. Hokejisté Kladna a Sparty podporují Ukrajinu.Video : Sport.cz, HC Sparta Praha

Co jste říkal na choreo fanoušků v první třetině, kdy diváci ve spodním prstenci haly zvedli nad hlavu žluté a modré fólie a vytvořili ukrajinskou vlajku?

I když si člověk řekne, že je to trochu exhibice, pořád se musíš soustředit na hokej. Některých věcí jsem si všiml, ale nebylo to tak, že bych pořád koukal nahoru na kostku.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Jaromír Jágr z Kladna během utkání se Spartou.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

Potěšilo vás, že o vašem nápadu referují celosvětová média včetně těch v zámoří?

Když se celá akce začala organizovat, samozřejmě nás nenapadlo, že by to mohlo být takhle veliký. Doufali jsme, že přijde minimálně 10 tisíc fanoušků. Tlačil nás čas, bylo nám řečeno, že hrát v úterý v Praze v 17.20 je strašně těžké, že lidi v té době ještě pracují. Spousta věcí šla proti nám, jsem ale rád, že fanoušci pochopili tu zprávu, kterou jsme se jim snažili sdělit. Tedy že chceme pomáhat, pokud to jde.

Uklidňovalo vás, když jste před zápasem viděl, jak lístky rychle mizí?

Věřil jsem od začátku, že se prodají. Nesmíme zapomenout, že mezi Kladnem a Spartou byla vždycky rivalita, často tu na nás bylo skoro plno. K tomu se přičetlo to, co řešíme posledních 13 dní (válku na Ukrajině).

Co jste říkal vzkazu šéfa NHL Garyho Bettmana podpořit vaši akci 68 tisíci dolary, tedy částkou 1,6 milionu korun?

Samozřejmě to je skvělé gesto. Osobně musím natočit video a poděkovat celé NHL. Nejen za tu částku, ale taky za to, že zpropagovali ten zápas. Myslím, že každý hokejový fanoušek v Americe, Kanadě a celém světě ví, že se konal tenhle zápas. Možná to je víc než peníze, které přišly.

Bylo těžké skloubit roli manažera akce a hráče?

Pro mě nebylo klíčový, abych tady předvedl skvělý výkon. Bylo pro mě důležitější pomoct tu akci zorganizovat. Jsem rád, jak to dopadlo. Pro mě to je vítězství.

Asi zase zafungovala vaše síla osobnosti...

To víceméně neřeším. Člověk vždycky může pomoct určitým způsobem. Já jsem mohl pomoct tak, že připomenu lidem, že něco se může dít. Udělám tomu reklamu, ostatní to musí odpracovat.

Jak válku na Ukrajině vnímáte?

Je mi hrozně líto, když vidím, jak ti lidé prchají z Ukrajiny. Vezmou si jednu tašku, matky a děti se loučí s táty, kteří jdou bojovat a vůbec nevědí, jestli ještě někdy svou rodinu uvidí. A uprchlíci jdou ven s tím, že svět se o ně postará. To byl ten důvod, proč jsme dnes hráli tenhle zápas.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Patrik Prymula (vlevo) ze Sparty a Jaromír Jágr z Kladna.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

Na Instagramu jste se zastal Rusů žijících v Česku? Cítíte stupňující se agresi vůči nim?

Já jsem to spíš četl. Mrzelo mě to, jsem pravoslavné víry. V našem kostele se setkává spousta Ukrajinců a Rusů a žádný problém vyloženě nevidím.

K Rusku jste měl v minulosti zejména kvůli svým dvěma angažmá v Omsku blízko. Zklamal vás nynější postoj Ruska?