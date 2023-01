První zápas v novém kalendářním roce měl pro Středočechy slavnostní nádech, neboť do něj nastoupili v bílých retro dresech z devadesátých let s paní Poldi na hrudi. Hosté však začali zcela bez jakéhokoliv sentimentu a už po 106 sekundách od úvodního buly šli do vedení, když Hrabík tečoval Zámorského pokus od modré čáry a využil tak brzkou přesilovku Indiánů po Slováčkově prohřešku.