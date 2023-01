Liberec do utkání vlétl a již ve 2. minutě šel do vedení. Po krásné přihrávce od Rychlovského otevřel skóre utkání trefou do odkryté branky Jelínek. Hanáci ale přispěchali s bleskovou odpovědí, když po souhře s Bambulou překonal Kváču Knotek.