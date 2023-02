Jágrův potomek? Zatím ne, partnerka se pustila do vysvětlování

V minulosti se zdálo, že do rodičovských povinností se nechce spíše hokejové legendě, nyní jednapadesátiletému hrajícímu majiteli extraligového Kladna. Možná tomu tak bylo u předešlých partnerek. Co ta současná? Jágra, urputně pokračujícího v hokejové kariéře, by považovala za skvělého tátu. Myslí si podle svých slov, že by ho příchod miminka na svět hodně změnil. Jenže do rodičovství se nehrne ona sama.