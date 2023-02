Jágrovy emoce: gól bruslí, pumpování na trestné a smutek. Ježíšmarjá, zděsili Procházku konkurenti

„Když soupeři dovolíte 16 střel, tak je to těžká prohra. Osobně jsem ale celý zápas cítil na střídačce pozitivní atmosféru, pořád jsme hráli nátlakový hokej a vyplatilo se nám to. Byla škoda, že jsme poté, co jsme dali na 4:3, hned dostali gól. Šlo o jedno střídání. S výkonem jako takovým rozhodně nejsem nespokojený, jen je škoda, že jsme to nedohráli do konce," povzdechl si kladenský trenér Otakar Vejvoda.