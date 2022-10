Jak Vary vystoupaly ze dna na vrchol. Buřty můžete dostat i tři vteřiny před koncem, smál se Dlapa

Osnova karlovarského vzkříšení vypadá následovně. Do konce základní hrací doby zbývalo 76 vteřin, když liberecký Jan Ordoš dotlačil po střele Jakuba Rychlovského puk do branky. Bílí Tygři slavili gól na 3:2 a jako remízový král byli blizoučko k vytouženým třem bodům. Hostující trenéři si ještě vzali trenérskou výzvu a snažili se odvrátit pohromu.

„Byly to nervy, zkusili jsme challenge. Mysleli jsme si, že šlo o vyseknutí puku," vysvětlil asistent trenéra Vojtěch Šik. Jenže gól platil. A Západočeši šli za trest do oslabení. Přesto 33 sekund před sirénou dokázali proti přesile srovnat na 3:3 a vybojovat prodloužení.

„Nezbylo nám už nic jiného a vyšlo to. Ale kolikrát se to stane?" usmíval se střelec vyrovnávacího gólu Tomáš Bartejs. „Na střídačce jsme si řekli, co chceme provést na vhazování a povedlo se nám to. Jsme strašně rádi za dva body," přiznal Šik.