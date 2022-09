Je zázrak, že tady vůbec hrajeme, řekl Jágr při slavnostním otevření zimáku Kladna. A rýpl si do Pardubic

Spíš cítím trochu nervozitu před prvním zápasem. Ale tu jsem míval, i když jsem hrál, takže ji teď nespojuju s novým stadionem. Jsem hrozně šťastný za naše fanoušky, konečně se dočkali. Myslím, že si to všichni zaslouží. Chtěl bych poděkovat městu a NSA, že rekonstrukci podpořily. Věřím, že se nám tady bude dařit a bude to nedobytný hrad.

Co se vám na zrekonstruovaném stadionu líbí nejvíce?

Je toho strašně moc. Největší radost ale mám, že zůstal starý základ stadionu, ale zmodernizoval se. Pořád je to ten starý zimák, ale přibyly komfortní věci. Svět jde dopředu a i diváci si žádají víc. Myslím, že si všichni přijdou na své.

Vnímáte to tak, že jde o halu pro novou kladenskou generaci?

Tohle je první krok, pak už záleží na nás. Musíme hrát tak atraktivní hokej, abychom přinutili lidi na nás chodit, aby nám fandili. Abychom z toho udělali to staré Kladno, které jsem zažil já, když jsem na hokej chodil jako dítě. Tehdy kdokoliv sem přijel, tak ještě před příjezdem k letišti věděl, že to u nás bude mít těžké. Doufám, že se k tomu vrátíme a zase to tak jednou bude.