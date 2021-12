Jediný střelec Vítkovic Lednický: Náš úkol je dělat na ledě bordel, gól je navíc

„Chtěl jsem nechat puk Romanovi Polákovi, bohužel jsem si to ťukl trochu zpátky a už jsem na něj nedosáhl. A už se na nás valili. Jsem rád za šanci hrát v prodloužení, bohužel to přináší ale i tyto smutné okamžiky," svěřoval se 20letý Lednický.

Vyhubováno od trenéra Miloše Holaně ale nedostal. „Určitě ne. Kluci dobře pracují a na ledě odvádějí dobrou práci. Pokud si nevyzkouší i tyto situace, tak neporostou. Věřil jsem, že by mohli zopakovat gólovou akci ze třetí třetiny, malou chybkou jsme utkání ale ztratili. Klíčová byla nicméně asi ta přesilovka v závěru třetí části, tam to měli zkušení hráči zlomit v náš prospěch," popisoval trenér Vítkovic Miloš Holaň.

Svůj druhý extraligový vstřelil Lednický i díky důrazu před finským gólmanem Kiviahem. „Bylo to s jednou dorážkou, ale tu nejtěžší práci udělali kluci. Udrželi jsme se v pásmu a Petr Chlán mi to perfektně hodil před branku. Já už neměl tu nejtěžší práci. Měli jsme v tu chvíli blíž k vítězství, škoda, že to nedopadlo," litoval Lednický.