Jelínek po loučení s dresem Bílých Tygrů bude čekat na telefonu a pár dní u toho pít pivo

„Je možné, že s hokejem skončím. Hrozně záleží na tom, jestli ještě odněkud dostanu nabídku. Pokud ne, bude to vyřešené," naznačil Jelínek, jemuž se úplně do sportovního důchodu ještě nechce. „Kdyby měl někdo zájem, může mi zavolat. Budu čekat na telefonu a pár dní u toho pít pivo. Jinak mi začíná učení na trenérskou licenci B, studium zahrnu mezi to pivo," dodal s úsměvem Jelínek.

V dresu Tygrů, kde jsem prožil nejúspěšnější roky mé kariéry, to byl ale v neděli v Hradci můj poslední zápas," líčil Jelínek, jenž by se úplně nebránil tomu zůstat v Liberci třeba i v jiné funkci. V roce 2016 byl v kádru, když Liberec získal historický titul a třikrát v letech 2017, 2019 a 2021 s ním dosáhl na stříbro. Ve sbírce má i tři extraligové medaile se Slavií.

Letos Bílí Tygři zakončili základní část sérií devíti výher, přesto na přímý postup do čtvrtfinále nedosáhli. V předkole jej vybojovali v pěti zápasech s Plzní a v sérii s Hradcem uspěli pouze v úvodním utkání venku. „Začátek sezony byl všelijaký, od prosince ledna jsme se ale hodně zvedli. Jsem pyšný na kluky, jak jsme odehráli závěr sezony, který byl od nás parádní. Bohužel systém je nastavený tak, že postupuje i dvanáctý tým, který by normálně hrál play out. Ze sportovní stránky mi to nepřijde fér," hodnotil Jelínek celý ročník.

Foto: David Taneček, ČTK Petr Jelínek z Liberce oslavuje gól v utkání s Hradcem Králové.Foto : David Taneček, ČTK

Bílí Tygři sice ve třetím utkání série přišli o brankářskou jedničku Petra Kváču, ale podle Jelínka to nehrálo ve vyřazení zásadní roli. „Kvaky je výborný gólman, ale to Kuba Neužil taky. Skočil do toho rovnýma nohama, chytal velice slušně a držel nás. Tohle problém nebyl. Byl v tom, že jsme v každém utkání inkasovali gól jako první. Ať je to jak chce, dotahování stojí daleko víc sil a my v celé sérii vedli vždycky jen pár minut, to je pak těžký," podotkl Jelínek.