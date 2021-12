Jsem rád, že jsem v Brně, prohlásil gólman Komety Sedláček

Fotogalerie +2

Návrat do Olomouce vám asi hodně chutnal?

Samozřejmě. Máme tři body, pro nás strašně důležité. Jsme rádi, že jsme to zvládli. Bylo to ale těžké. Povedla se nám první třetina. Od té jsme se odrazili, dali dva góly a pak měli trochu křídla. Myslím, že jsme odehráli výborný zápas.

Hráli jste nesmírně zodpovědně, důrazně v obraně. Domácím jste neumožnili prakticky žádná přečíslení. K ničemu se téměř nedostali...

Přesně tak. Nerad bych to zakřikl, ale od reprezentační pauzy se pořád v defenzivě zlepšujeme a dnes to bylo nejlepší vůbec. Za tu nulu musím moc poděkovat klukům. Nebyly žádné dorážky, nájezdy, hráli to přede mnou skvěle.

Foto: Luděk Peřina, ČTK Hokejová Kometa Brno zvítězila.Foto : Luděk Peřina, ČTK

Jak se vám líbí v Kometě?

Je super, že tam jsem, že jsem si snad poprvé v životě mohl vybírat z více nabídek. S Olomoucí jsme se bohužel nedomluvili, ale tak to v hokeji, v byznysu chodí. Jak už jsem řekl, jsem za to rád, a těší mě, že sbíráme i body.

Měl jste olomoucké hráče více přečtené? Jde to vůbec třeba u Davida Krejčího?

Věděl jsem, co hrají, umí. Krejča je však neskutečný borec. Můžete udělat něco jiného, on to vidí a dá vám to úplně jinam. S Káňou jsou lídři v extralize, na ledě jsou strašně cítit.

Nesoucítíte trochu s Janem Lukášem, který si při dlouhodobé absenci jedničky Branislava Konráda a po vašem konci v Olomouci, nemůže odfrknout?

Jo. Určitě. Má to těžké. Věděli to však. Braňo navíc nevypadá, jak jsem slyšel, že by se brzy vrátil. Neřešili to, a tak to Honzík nemá snadné. Lítá na něho spousta střel každé utkání a rozhodně třeba jedno, kdy by si odpočinul, by mu pomohlo. Na druhé straně, i tentokrát odvedl skvělou práci. Chytil čtyři góly.

Dá se poodkrýt vaše jednání s Kohouty, proč to nevyšlo?

Nechtěl bych se o tom bavit. Je to prostě tak. Chápu to ale, Braňo je tam už léta jednička, vychytal jim hodně vítězství, věří mu.

Olomoucký trenér Zdeněk Moták říkal, že při loučení vás bude popichovat. Prý kdybyste zase potřeboval nakopnout, máte se ozvat. Takže váš odchod proběhl v přátelském duchu?

Ano, panu Motákovi jsem vděčný. Známe se strašně dlouho, už od patnáctek. Je to pořád stejný člověk, fantastický trenér. Vždyť se drží na stejné lavičce, myslím už pět roků. Je to asi výjimka v extralize. Klobouk dolů před ním.

V brněnském dresu se vám zatím daří...

Jo. Bylo to ale pro mě opravdu těžké. Musel jsem se aklimatizovat na tréninky, na všechno nové, a to není jednoduché. Jsem rád, že si pomalinku zvykám.

Říká se Olomouc je klubem, kde je vše o pár lidech a je tam pohodička, Brno je naopak kolos, kde je obrovský tlak. Cítíte ve vzduchu auru Komety?