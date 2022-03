Jubilant se prohne. Máme teď psychickou výhodu, říká Derner

„Když jsem se o jubileu ráno před zápasem dozvěděl, musím přiznat, že jsem nad tím číslem přemýšlel. Vybavilo se mi, jak jsem začínal... Je to porce. Ale jsem takový člověk, který si to uvědomí až později," přiznal veterán tygří smečky.

„Je to neskutečný, když si člověk představí 900 utkání. Klobouk dolů, za mě zasluhuje obrovský respekt. Každý zápas vidíte, jak je pro tým cenný. Nejen svými zkušenostmi, ale i chutí vyhrávat a jít do každého souboje naplno," vyzdvihl Dernera kouč Liberce Patrik Augusta.

Může podle něj být takový comeback do utkání zásadním zlomem v celé sérii? „Byli bychom rádi, ale každý, kdo hokej hrál ví, že tak jednoduché to není. Vedeme 2:0 a máme teď psychickou výhodu, ale hotovo není. Poslední krok je těžký. Oni to nebudou chtít vzdát a my se musíme dobře připravit. V Brně se zase začíná za stavu 0:0," uzavřel jubilant.