Kaňáka konec v Plzni překvapil. V poslední době se mi nedařilo, hledal obránce důvody výměny

„Bylo to pro mě překvapení. Nečekal jsem to. Ale zároveň jsem se těšil, že poznám něco nového. Třinec byl v posledních čtyřech sezonách ve finále, třikrát ho vyhrál, může mi to jen pomoct," komentoval změnu prostředí 174 centimetrů vysoký obránce.

„Týden jsem nehrál, snažil jsme se proto ze začátku hrát hlavně jednoduše. Směrem dopředu jsem se k ničemu téměř nedostal, ale snažil jsme se hrát tak, abych dostal prostor i při dalším a dalším střídání. Doufám, že se to postupně bude nabalovat. Stejně jako výsledky týmu, že se dostaneme na vítěznou vlnu a pojede to dál tak, jak jsou tady zvyklí," připomněl Kaňák, že obhájci mistrovské trofeje nejsou aktuálně v ideálním rozpoložení.

Reprezentační pauzu využije obránce s reprezentačními zkušenostmi k další aklimatizaci. „Přestávka mi pomůže a klukům určitě taky. Odpočineme si, dobře potrénujeme a v pondělí na to vletíme. Jedeme do Hradce, pak do Liberce, budou to bitvy s týmy, které chtějí být na konci v první čtyřce stejně jako my. Když navážeme na třetí třetinu s Kladnem, jak jsme ji zvládli, ubojovali, tak věřím, že budeme úspěšní," řekl rodák z Klatov.