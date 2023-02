Experti se v Příklepu rozpovídali o tom, jak je možné, že kluby při tvorbě týmu prostě vsadí na hráče, který nezapadne do jejich systému. „Vy takového hráče chcete mít podepsaného s tím, že třeba i jednou budete budovat tým, do kterého se bude hodit," vykládá Antoš s tím, že kluby hledají řešení pro místo v týmu, kde je tlačí bota.

Opakovaně se brání tomu, aby hodnotil, jak je který klub při draftu úspěšný. „Jsem schopen říct, kdo teď hraje výborně a kdo špatně. „To bychom si museli sednout a hodnotit draft po draftu. Pak by šlo říct, co byl dobrý tah. Nebo bychom našli hráče, který byl vysoko a nehraje."

Antoš tvrdí, že sleduje v NHL týmy, co jsou v tabulce dole. „Jsem zvědavý, jaká tam bude obměna a jestli do toho sáhnou. Třeba na Columbus s Jiříčkem a Svozilem, který je dole. Zajímá mě, zda tam Češi dostanou šanci," dodává.

To, že draft může hodně klubu pomoci, ale nedává stoprocentní záruku, je jasné i Martinu Kézrovi, šéfredaktorovi sportovní redakce Práva a Sport.cz. „S drafty je to složité. Vyberete si hráče, co by se ti zřejmě měl hodit do koncepce, ale vše může být jinak. Být vysoko draftován znamená poměrně velký tlak," konstatuje zkušený novinář.