Kapitán Sparty Řepík: Chceme být součástí legend, ne odcházet s vědomím, že jsme nic nedokázali

Slova o titulu jsou od Sparty slyšet rok co rok, jenže faktem zůstává, že ten poslední získala v roce 2007…

Taky že v kabině moc dobře víme, že to čekání je dlouhý. Já nad tím ale takhle nepřemýšlím.

A jak tedy?

Chci vyhrát extraligu pro celou Spartu, fanoušky a hlavně pro kluky v kabině. Chceme být součástí legend, které to ve Spartě dokázaly před námi. Máme v týmu spoustu starších, zkušených kluků a nikdo z nás nechce ze Sparty odcházet s vědomím, že jsme nic nedokázali. Žene nás dopředu, abychom se dostali do finále a konečně vyhráli titul. Nejsme ale jediný mančaft, který se o to bude snažit.

Nové dresy HC Sparta PrahaVideo : HC Sparta Praha

Kdo je ve vašich očích největším konkurentem?

Kvalitní určitě budou Pardubice, na minulou sezonu a stříbro navážou Vítkovice. Počítat se musí i s Třincem a Brnem. Těžko ale takhle dopředu odhadovat, vždyť v minulé sezoně snad nikdo tolik nepočítal s Vítkovicemi. Spousta týmů teď dobře posílila, z ciziny se vrátila řada zkušených kluků. Je to dobře pro extraligu i diváky, že budou mít na co koukat. Vidíme, jak teď fotbalová Sparta pobláznila diváky, v jakém počtu na ni chodí a jakou vytvářejí atmosféru. Chtěl bych něco podobného dopřát našim hokejovým fanouškům.

Máte pocit, že je Sparta silnější než v uplynulém ročníku?

To se teprve uvidí. Dost hráčů zůstalo a posílili jsme, kde jsme potřebovali. Přišli zkušení obránci, všechny české posily prošly nároďákem, nebo dokonce mají zkušenosti z mistrovství světa. Do útoku jsme navíc získali Joshe Kestnera, který dává góly a má dobrou střelu, takže doufám, že nám pomůže.

Letní změny ve Spartě Přišli Vojtěch Mozík (o) Aaron Irving (o) Ondřej Najman (ú) Filip Chlapík (ú) Jane Lajunen (ú) Josh Kestner (ú) Odešli Martin Jandus (o) Stefan Warg (o) Adam Polášek (o) Dominik Simon (ú) Olavi Vauhkonen(ú) Erik Thorell (ú) Gustaf Thorell (ú) David Kaše (ú) David Dvořáček (ú) Daniel Přibyl (ú) David Tomášek (ú) Ostap Safin (ú)

Příprava vám vyšla na výbornou.

Všechno si sedá, sestava se ustálila. Vyhrávat je dobré pro hlavu, abychom do sezony vstupovali s vědomím dobře odvedené práce. Kolikrát se ale v přípravě daří a pak se to nepřenese do startu základní části. Toho se musíme vyvarovat.

Je varováním minulá sezona, v níž jste na podzim byli dokonce předposlední, a pak jste museli bodové manko dohánět?

Přesně tak. Musíme proplout základní částí a připravit si půdu pod nohama pro play off. Je to sice klišé, ale v něm je to úplně jiná soutěž. Do play off jde hned dvanáct týmů, takže zabojovat o pohár má u nás šanci skoro celá liga.

Návrat legend ve Sportovní hale FortunaVideo : HC Sparta Praha

Neříkáte si, že je to až nefér?

Takhle na to ale nekoukám. Kdyby mi teď někdo řekl, že budeme po základní části první, beru to všema deseti. Budeme ale potřebovat každého hráče. Někteří kvalitní kluci možná nebudou na začátku hrát v prvních dvou pětkách, ale budeme je potřebovat, aby odvedli maximum. Pracujeme na tom, abychom měli dobrou partu. Z týmu mám zatím dobrý pocit.

A z nového trenéra Pavla Grosse?