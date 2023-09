Chceme titul, hlásí opět Sparta. Představila nové dresy i „last dance“ haly v Holešovicích

„Sparta nemůže mít za cíl čtvrtfinále, naopak musí myslet na ty nejvyšší příčky. Týmů, které půjdou po poháru, bude třeba šest, a my jsme jedním z nich, Respektujeme sílu všech ostatních, ale budeme se snažit, abychom na konci byli nejlepší my. Snad jsme se poučili z minulé sezony,“ připomíná nový šéf sportovního úseku klubu Tomáš Divíšek, někdejší extraligový hráč, letošní čtvrtfinálové vyřazení s pozdějšími šampiony z Třince.

„Výsledky v přípravě jsou dobré pro hlavy hráčů a sebevědomí. Nebudeme se ale dívat jen na výsledky, ale i na to, co jsme v zápasech udělali dobře a to, co příště uděláme líp. Vždycky je co zlepšovat a touto cestou chceme jít. Výsledky jsou dobré, ale to pro nás nejsou důležité. Chceme se neustále zlepšovat,“ prohlásil Gross.