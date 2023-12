Kapr, nebo „kuřízek“? Hokejisté prozrazují, jak vypadá jejich štědrovečerní chod

Jak vypadá slavnostní štědrovečerní tabule u extraligových hráčů? A volí klasiku v podobě kapra, či u nich vítězí – podobně jako v mnoha jiných rodinách – kuřecí řízek? I na to odpovídají ve vánoční anketě Sport.cz. „Já sním všechno, co mi na Vánoce dají. Kapr, řízek, to je jedno. Dokud mi to dělají, tak jím,“ vypráví s úsměvem vítkovický útočník Dominik Lakatoš.

Článek Čistě statisticky jsou podle ankety zastánci kapra v menšině, mnohem častější volbou je kuřecí řízek. Paradoxně jedním z mála, kdo trvá na české klasice v podobě kapra s bramborovým salátem a rybí polévkou, je pardubický útočník Adam Musil, který se narodil v Kanadě a svého času tuto zemi i v mládežnických výběrech reprezentoval. Podobně je na tom také třinecký forvard Martin Růžička: „Osobně si dám kapra, ale je i řízek,“ říká. Volbu mají i u Kempných, byť sám sparťanský obránce tvrdí: „Kapr s bramborovým salátem je základ.“ To stejné platí také u večeře v rodině brankáře Komety Dominika Furcha či kladenského útočníka Michaela Frolíka. Jak vypadá štědrovečerní večeře u hokejistů?Video : Sport.cz Pak je tu ale velký tábor „kuřízek“ alias kuřecího řízek. „Na ryby moc nejsem, takže si osobně dávám kuřecí řízky,“ přiznává českobudějovický Milan Gulaš. „Odmalinka máme řízky s bramborovým salátem,“ dodává Ondřej Kaše z Litvínova. Pardubický trenér Václav Varaďa narozdíl od zbytku rodiny rybu nejí, takže rovněž volí řízky. Liberecký Oscar Flynn to má doma podobné. „Na Vánoce mám vinnou klobásu a řízek. Ryby nejím, takže jsem vždycky černá ovce rodiny.“ Lukáše Sedláka lásce ke kapru nenaučila ani maminka, která ho podle jeho slov připravovala na šest způsobů, takže teď pardubický lídr raději volí lososa, stejně tak Ronald Knot z Liberce.