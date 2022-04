Karlovy Vary mají nového trenéra. Kdo nahradí Pešouta mířícího do Komety?

Hokejové Karlovy Vary už našly náhradu za hlavního trenéra Martina Pešouta, který po pěti letech v klubu a třech postupech do předkola play off má pro příští sezonu namířeno do brněnské Komety. Novým koučem Energie se stal David Bruk, jeho asistenty budou Václav Skuhravý a Jakub Grof. Gólmany bude mít i nadále na starost Pavel Kněžický. Všichni podepsali roční kontrakty.

Foto: https://hokejkv.cz/ David Bruk je novým trenérem hokejistů Karlových Varů.Foto : https://hokejkv.cz/

