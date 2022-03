Čekal jsem od sebe víc, přiznal Flek. Bude se po deseti letech stěhovat?

Pocity se v něm mísily. Na jednu stran byl rád, že karlovarský celek povedeným finišem v základní části odvrátil hrozbu baráže a získal místenku v předkole play. Přesto cítil, že proti Dynamu měli Západočeši na víc.

„Když si vezmu, že jsme se dvě kola před koncem klepali, ať nezahučíme do baráže a teď jsme tady? To je ještě dobrý, tohle byl cíl, který jsme splnili. Vážně jsem věřil, že jsme měli tým, který by Pardubice potrápil. Možná je i udělal. Takže je to zklamání," připouštěl 29letý rodák z Mariánských Lázní po konečném 12. místě.

Oba zápasy na ledě Dynama stály Energetiky nepovedené úvodní třetiny, které už nedokázaly dohnat, v pondělí v Chomutově rozhodla vyrovnaný souboj až chyba Hladonika v prodloužení přecházející postupové trefě Říčky.

„Ten konec hrozně bolí. Teď jsme si zasloužili vyhrát, nechali jsme tam úplně všechno. Soupeř byl ale šťastnější. Upřímně Pardubicím přeju hodně štěstí dál," prohlásil účastní loňského světového šampionátu v Rize.

Vyčítal si, že coby klíčový hráč mužstvu proti Pardubicím nepomohl víc než pouhou asistencí. A vinu nesvaloval na zranění, kvůli kterému musel v únoru tři týdny pauzírovat a na led se vrátil až na poslední čtyři zápasy před play off.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Jakub Flek během tréninku hokejové reprezentace.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

„Chtěl jsem přispět víc. Vždycky říkám, že v play off je úplně jedno, kdo dá gól. Na statistiky se nehraje, ale od sebe jsem určitě tak čekal víc," pokyvoval hlavou Flek a soudil, že na Karlovy Vary dolehl i náročný program, kdy za posledních 39 dnů musely z nejrůznějších příčin odehrát 19 zápasů.

„Samozřejmě to roli hrálo. Jsme energický tým, máme hru víc založenou na pohybu, než abychom někde postavili obranu a soupeře mlátili kolem červené čáry. Síly ubývaly, ale to všem. Měli jsme jich mít dost, abychom Pardubice porazili," nevymlouval se s 36 kanadskými body třetí nejproduktivnější hráč Varů po základní části na náročný program ani na chomutovský azyl, kterým tým musel vzít zavděk po vybudování provizorního skladu humanitární pomoci ukrajinským uprchlíkům v jejich KV Areně.

„Nehrálo to extra roli. Samozřejmě nás mrzelo, že nemůžeme naši halu využít, ale ve světě se dějí věci, které jsou důležitější než hokej a jsou smutný. Našli jsme azyl v Chomutově, u nás bydlí lidi z Ukrajiny," mávnul rukou Flek, jenž v Karlových Varech strávil posledních deset let.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Jakub Flek.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

Už po té minulé byl velmi blízko jeho odchod do zahraničí, nakonec z něj ale trochu nečekaně sešlo. Teď by naopak bylo překvapením, kdyby v lázeňském městě načal i druhou desítku sezon.

„Ještě nevím, nechci předbíhat. Ale ta možnost (odchodu) tady je. Prožil jsem tady krásných 10 let, jsem ve Varech doma. Uvidíme, co bude, není to tak, že na sto procent odcházím. Je možné, že tady budu pokračovat, a je možné, že tady vůbec nebudu," připouští.