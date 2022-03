Karlovy Vary ovládly derby a o předkolo se porvou s Litvínovem. Jenže nebudou hrát doma

Zatím se nejvíc spekuluje, že by se duel 60. kola mezi Energií a Litvínovem mohl konat v Chomutově, nebo právě v Plzni, kde Karlovy Vary oslavily důležité vítězství. „Variant je stále více, trenéři nám už něco říkali. Každopádně doma hrát nebudeme, takže je celkem jedno, kde to bude," myslel si útočník Západočechů Petr Koblasa.

Toho samozřejmě mrzelo, že klíčový duel nesehraje Energie v domácí KV Aréně. „Je to velká škoda. Ale nemůžeme se na to vymlouvat. Dáme do zápasu všechno. S Litvínovem se nám letos moc nedaří, ale o potřebné tři body zabojujeme," sliboval Koblasa.

Ten se na výhře 3:1 podílel vítězným gólem, když jeho střela z levého kruhu nečekaně propadla Pavlátovi do sítě. „Ale nepřekvapilo mě to. Každou střelou chci dát gól, takže by mě překvapilo, kdyby ji chytil," usmíval se útočník.

Po závěrečné siréně s úlevou zamířil do kabiny, kde zjistil, že Litvínov padl doma s Olomoucí. „A díky tomu máme šanci na předkolo!" radoval se 28letý křídelník, který prozradil, že karlovarští hokejisté výsledky ostatních zápasů v průběhu nesledovali.

Energii by v případě porážky a vítězství Kladna hrozila do posledního kola baráž. Západočeši tak věděli, o co v derby jde. „Uvědomovali jsme si, jak důležitý zápas to je. Přistoupili jsme k němu výborně. Naše nasazení bylo skvělé po celý zápas, a navíc výtečně zachytal Štěpán Lukeš," pochvaloval si Koblasa.

Foto: Radek Petrášek, ČTK Brankář Karlových Varů Štěpán Lukeš.Foto : Radek Petrášek, ČTK

V Plzni jsou naopak hodně smutní. Loni utekla Škodě elitní čtyřka o dva body a letos modrobílí přišli o přímý postup do čtvrtfinále také v samotném závěru základní části, ačkoliv se na čtvrté pozici drželi většinu sezony „Ani jsem to předem nechtěl říkat nahlas. Bohužel se historie znovu opakuje," litoval obránce Vojtěch Budík.

Indiáni měli situaci ve svých rukách, ale v pátek ve Zlíně i přes vedení 2:0 získali jen bod a i když vstřelili první gól i proti Karlovým Varům, znovu prohráli. „Mrzí nás to fakt hodně. Ale nepředvedli jsme dobrý výkon a Energie po zásluze vyhrála. Můžeme nadávat jen sami sobě," uvědomoval si 24letý bek.