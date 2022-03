Každý je unavený, ale chtíč a vůle převládá, neztrácí naději po dvou porážkách vítkovický Stezka

Obhájce mistrovské trofeje se jak v úvodní, tak ve druhé bitvě série, odpíchl od využité přesilovky. V obou případech skóroval Andrej Nestrašil. „Doufal jsem a věřil, že se nám tentokrát podaří dát první gól. Bylo by to trochu lepší, ale bohužel. Dali ho znovu oni v přesilovce sedm vteřin před koncem druhé třetiny. Ale nezabalili jsme to, řekli jsme si, že šance pořád je, hráli jsme dobrý hokej," přemítal vítkovický brankář.

Derby zápasy mezi Vítkovicemi a Třincem jsou vyhrocené vždy. V play off, kde se rivalové potkávají popáté v historii, obzvlášť. Faulů ale přespříliš vidět nebylo. „Nikdo nechce soupeři dát přesilovku, protože jsme se ami teď přesvědčili, že mohou rozhodovat. Myslím, že sudí jsou si moc dobře vědomi toho, že tohle jsou derby zápasy. A zvládají to výborně. K play-off emoce patří, hraje se na hraně celých šedesát minut," přemítal Stezka.

Vítkovice šly do boje s obhájcem trofeje po jednodenním odpočinku po sérii s Olomoucí v předkole. Navíc je trápily virózy. „Každý je unavený, ale chtíč a vůle převládá. Na každém v šatně je vidět odhodlání a to člověka nabíjí do další práce a zápasů. Musíme ale začít dávat góly. Za dva zápasy jsme dali jeden gól. Abychom mohli vyhrát, musí jich být víc. Věřím, že se na to teď zaměříme, dva dny jsou dost času," mínil brankář Vítkovic.