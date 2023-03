Když bylo nejhůř, vzpomněl si na tátu. Vedení 3:0 v hokeji je jako Csaplárova past, řekl Augusta

Kolik nervů vás zápas stál?

Přiznám se, že jsem se zase tolik nenervoval. Už nemám moc prostoru zápas ovlivnit. Samozřejmě posílám hráče na led, snažím se vybrat ty správné a udělat nějaké věci na přesilovkách, ale odehrát to musí hráči. V těchto zápasech jste tak trochu jejich rukojmí. Ale samozřejmě se i nervujete, chcete vyhrát, hráčům přejete úspěch. Nikdo v kabině si nepřál, aby třeba Froldovi (Frolíkovi), který nemohl hrát, nebo Faško-Rudášovi, který se má vracet, skončila sezona. Kluci ukázali obrovský charakter a vůli po vítězství. Je to hezký vyhrát doma pátý zápas v prodloužení. Je to něco, co si budeme pamatovat.

I kvůli špatnému začátku do utkání, když jste v deváté minutě prohrávali 0:3. Čím si ho jako trenér vysvětlujete?

Nemyslím si, že bychom špatně vstoupili do utkání. Na začátku však přestala jít časomíra, třikrát jsme zlomili hokejku a dostali jsme tři góly. To není jednoduchý. Pak Petr Kváča vytáhl fantastický zákrok, kdy to mohlo být 0:4. To bylo velice důležitý pro vývoj hry. Podařilo se nám dát dva rychlé góly. Ten první nám nalil hrozné energie, kterou jsme každým dalším krmili, hráči začali věřit, bojovali a pracovali. A diváci nám pomohli, naklonili hřiště na naši stranu a hráči to odmakali do poslední minuty. Uhráli spoustu důležitých soubojů a vyhráli jsme v prodloužení.

Jaké bylo hrát první minuty bez časomíry?

Furt jsem se ptal na stopky. Bylo tam jedno oslabení, kdy ještě nešla, a tam potřebujete ten čas vědět. Naštěstí mi ho seshora hlásili.

Po třetí inkasované brance jste si vzal oddechový čas. Co jste hráčům říkal?

Na místě nebyla panika. Něco si k tomu řekli hráči, něco já. Byla ještě spousta času. Za těch pár let jsem tady zažil spoustu bláznivých otočených zápasů, kdy se nevyvíjely naším směrem. A dostali jsme tři góly ze tří střel, kdy jsme třikrát zlomili hokejku. To se taky nestává každý večer. Věřili jsme, že pak se štěstí přikloní k nám, což se v prodloužení ukázalo.

Nepřemýšlel jste i o střídání Petra Kváči jako impulsu pro mužstvo?

Měl jsem tam krátký tiknutí, ale v takhle velkých zápasech se tohle nedělá. Jako trenér to neudělám. Kvaky je náš muž číslo jedna. Vytáhl pak fantastický zákrok, kdy to mohlo být 0:4. Asi to tedy bylo správný rozhodnutí.

Na druhou stranu se říká, že náskok 3:0 bývá v hokeji ošidný. Potvrdilo se?

Vzpomněl jsem si na tátu, který říkal, že nejhorší vedení v hokeji je 3:0. Protože mužstvo si už myslí, že je to v pohodě, ale první gól soupeře nakopne. Něco jako Csaplárova past ve fotbale 2:0, jen v hokeji je to o více gólech. V ten moment jsem si na to vzpomněl a když jsme dali na 1:3, začal jsem věřit. Soupeř na konci druhé třetiny trochu přebral iniciativu, ale třetí už byla vyrovnaná. V takových zápasech se čeká na jednu chybu, na jeden gól, kdy to někdo tečuje a nám se podařila samostatná akce.

Kdy začnete přemýšlet o Hradci Králové, vašem dalším soupeři ve čvrtfinále?