Když jsem přišel do kabiny, byl tam srandy kopec, smál se olomoucký gólman Sedláček

Naposledy jste chytal mistrovský zápas loni 13. února v dresu brněnské Komety proti Kladnu. Jak jste se po dlouhé pauze cítil?

Bylo to strašně těžké. Naštěstí mi to kluci usnadnili, hlavně v první třetině, kdy na mě šlo málo střel. Hráli jsme výborně dozadu. Nejtěžší byla druhá třetina, kdy soupeř měl nějaké šance, a my je ustáli. V závěrečném dějství jsme už zase hráli výborně a k ničemu je nepustili.

Překvapilo vás, že Jihočeši na gólmana, který takovou dobu nechytal, vyslali jen 13 střel?

Foto: Luděk Peřina, ČTK Zleva Lukáš Mareš z Olomouce a Václav Karabáček z Českých Budějovic.Foto : Luděk Peřina, ČTK

Kdybych byl v zápřahu, bylo by to pro mě mnohem těžší, protože když to za takové situace na vás přiletí, přemýšlíte, co a jak. Takto jsem se soustředil jen na sebe, bylo mi jedno, jestli na mě jdou dvě rány nebo padesát a chytal jsem si svoje.

Na šanci jste si musel počkat, když jste třikrát kryl záda skvělému Janu Lukášovi. Jak jste to vnímal?

Foto: Luděk Peřina, ČTK Brankář Českých Budějovic Jan Strmeň inkasoval gól v duelu s Olomoucí.Foto : Luděk Peřina, ČTK

Mělo to logiku. Chytal famózně v Mladé Boleslavi, na Spartě. Takže trenéři ho v bráně podrželi. Důležité je, že sbíráme body jako tým.

Ve druhé třetině vás dvakrát zachránily tyčky?

V prvním případě střílel Milan Gulaš. Šlo mi to do ramene, od něj do tyče a hned do druhé. Ta další, nevím, kdo pálil, byla také hodně nepříjemná. Kdyby vyrovnali na 2:2, přišla by komplikace. Měl jsem však štěstí a jsem za to rád.

Měl jste i jiné nabídky než z Olomouce?

Po sezóně nějaké ano. Nic ale dobrého, takže jsem čekal až přijde z extraligy, kde budu mít šanci si zachytat, a to se teď stalo.

Jak těžké pro vás bylo období, kdy jste nechytal?

Foto: Luděk Peřina, ČTK Tomáš Čachotský z Českých Budějovic během utkání s Olomoucí.Foto : Luděk Peřina, ČTK

Moc. Po tom zápase s Kladnem jsem si na tréninku zlomil prst a bylo jasné, že konec sezóny nestihnu. Vrátil bych se až na semifinále, ale my vypadli už v předkole. Pak jsem čekal, jak už jsem říkal, na angažmá a po pravdě, bylo to nepříjemné. Doufám, že teď už se někde uchytím, třeba tady, uvidíme, jak to půjde dál. Už se mi nechce moc pendlovat, kdyby šance byla, rád bych zůstal. Záležet to ale bude asi více na Olomouci, jaké bude mít plány.

Váš příchod do Olomouce se zrodil za takřka stejných okolností jako loni. Jak vás přivítali v kabině, nebyli u toho nějaké vtípky?

Hned, když se mi ozval generální manažer Erik Fürst, říkal jsem si, to se hned tak nevidí. No, a když jsem přišel, byl tu srandy kopec. Jsem i proto rád, že jsem zrovna tady, že mě tak přijali a užívám si to.

Našel jste jinou Olomouc, než tu loňskou s hvězdným Davidem Krejčím?