Kempný byl v Brně připravený na všechno. Pískot příjemný nebyl, ale zápas jsem si užil, tvrdí po další výhře Sparty

„Nebyl to pro nás snadný duel. Důležité bylo, že jsme nedovolili Brňanům vyrovnat na 3:3, a naopak jsme vstřelili čtvrtý gól. Tím se utkání zlomilo. Uklidnili jsme se a v závěru jsme už v klidu dokráčeli za vítězstvím," pochvaloval si spokojený Hořava.

Obrovskou radost z dalšího triumfu netajil ani obránce Pražanů Michal Kempný, jemuž fanoušci Komety mají za zlé, že po návratu ze zámoří upřednostnil před svým bývalým mužstvem úhlavního rivala. Dali to najevo mohutným pískotem při každém jeho dotyku s pukem i choreem „Ty kašpare, co to máš na sobě".

Foto: Václav Šálek, ČTK Trenér Sparty Miloslav Hořava.Foto : Václav Šálek, ČTK

„Byl jsem připravený na všechno. Naštvání brněnských příznivců rozumím. Já vděčím Kometě, v níž jsem v minulosti prožil šest krásných let, opravdu za hodně, avšak teď už mám rodinu a život mě zavál jinam. To, co se na stadionu dělo, pro mě hlavně zpočátku moc příjemné nebylo, avšak snažil jsem se to nevnímat," tvrdil Kempný.

Foto: Václav Šálek, ČTK Zleva Roman Horák ze Sparty, Tomáš Kundrátek z Brna a brankář Brna Dominik Furch.Foto : Václav Šálek, ČTK

Utkání si prý nakonec užil. „Kulisa se mi líbila. Brněnští fanoušci byli stejně živí jako v době, kdy jsem za Kometu nastupoval. Bylo vidět, že je momentálně trochu v křeči. Jsem šťastný, že jsme úspěšnou šňůru protáhli," svěřil se.

Kempný připustil, že měl před zápasem poněkud zvláštní pocit. „Mám v Brně pořád hodně kamarádů. Ale řekl jsem si, že je to hokej, a musím ke střetnutí přistoupit jako ke každému jinému. Hraju teď za Spartu, a tak dělám maximum pro její úspěch. Kdybych ovšem vstřelil gól, nijak extra bych ho zřejmě neslavil," přemítal.

Foto: Václav Šálek, ČTK Fanoušci Sparty.Foto : Václav Šálek, ČTK

Pražané se prokousávají extraligovou tabulkou čím dál výš. „Teď nám to šlape, doháníme, co jsme zameškali zkraje sezony. Ideální to ještě není, avšak naše hra už má solidní tvář. Dobré výsledky se projevují na zlepšené náladě v kabině i na zvýšeném sebevědomí. Nevyhlašujeme, že získáme titul, avšak nastartovali jsme nějaký směr. Podle mého názoru jsme na dobré cestě," je Kempný přesvědčený.