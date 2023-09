Kladno v maléru, přichází další stopka! Dotchin pyká za neférovou bitku s Chlapíkem

Devětadvacetiletý Kanaďan, který v nové sezoně tráví na ledě téměř 25 minut na zápas, se v závěru nedělního duelu 4. kola se Spartou (1:6) pustil do bitky s jedním z klíčových hráčů Pražanů Filipem Chlapíkem, který se však očividně prát nechtěl.

Dotchin na to nebral ohledy, a nakonec Chlapíka poslal k ledu. „Vyskakoval po jednom z našich nejofenzivnějších hráčů a za rozhodnutého stavu. Tohle je přes čáru. Měli bychom k sobě mít nějaký respekt a nechtít se zranit. V Americe by si to ani nedovolil,“ čertil se kapitán Sparty Michal Řepík.