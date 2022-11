Krátce poté, co se síly na ledě vyrovnaly, zazvonil na tyčku za Bowovými zády Šalda. V 11. minutě slavili Severočeši vedoucí gól, když se odražený puk dostal k Havelkovi, jenž neváhal, zkusil štěstí bekhendem a zaznamenal svůj první gól v probíhající extraligové sezoně. Přesilovku po Plekancově provinění však už Litvínovští nevyužili.

Kladenští s přeskupenými formacemi sice ani náznakem nerezignovali, ale na dostřel se jim dostat dlouho nedařilo. Ve 45. minutě neposlechl kotouč při zpracování před Godlovou brankou Klepiše. Litvínovští pečlivě hlídali svůj náskok až do finiše, ale nakonec ho neuhlídali.

Dvě a půl minuty před vypršením základní hrací doby vystartoval Bow na střídačku a domácí to zkusili se šesti hráči v poli. A byli úspěšní. V čase 57:56 snížil po teči Slováčkovy rány od modré čáry Kubík. Hosté pak nevyužili pár šancí na třetí gól do prázdné branky, a to se jim vymstilo, když 48 sekund před sirénou vyrovnal úspěšnou dorážkou Zikmund. V prodloužení pak rozjásal domácí po krásné nabídce Cibulskise Plekanec.