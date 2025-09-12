Kladno opět bez Jágra na Hrachovinu nevyzrálo. Odchytal skvělý zápas, ocenil Varaďa

Článek
2. kolo: Vítkovice – Kladno
Kromě Hanzla dokázal v rozhodujících trestných stříleních uspět už jen kapitán Vítkovic Marek Hrivík, z kladenských nájezdníků na Dominika Hrachovinu nevyzrál nikdo. Ani Marcel Barinka, loni ještě vítkovický útočník. Na řadu přišel ve čtvrté sérii za stavu 2:0 pro domácí, musel tak k prodloužení nájezdů uspět.
V doprovodu pískotu a bučení domácích příznivců trefil ale jen Hrachovinovu lapačku. „Snažil jsem se nevnímat, že na mě diváci pískají, soustředil jsme se na sebe,“ líčil Barinka.
„Ale motivaci jsem zvýšenou měl. Přece jen jsem tady ještě nedávno hrál, takže jsem se chtěl ukázat a ten gól dát. Ale Hrášek (Hrachovina) měl lapačku dobře připravenou. Asi si mě naskautoval, nebo mu poradil Martin Falter (trenér brankářů Vítkovic - pozn. aut.),“ svěřoval se Barinka, jenž ve Vítkovicích působil v předchozích dvou extraligových ročnících.
„To vám nepovím,“ usmíval se Hrachovina při dotazu, zda při nájezdu nedávného spoluhráče těžil z rad trenérů, nebo z vlastní databáze. „Byl to těžký zápas o jednom gólu, který mi naštěstí nikdo nedal,“ pokračoval gólman Vítkovic.
První nula hned ve druhém kole ho potěšila. „Je to lepší než dostat čtyři góly,“ prohodil. „Kladno posílilo, nemají špatný tým a žádný zápas proti nim nebude zadarmo. Ukazuje to, že liga bude zase hodně vyrovnaná a na každém získaném bodu bude hodně záležet,“ mínil 31letý gólman ostravského týmu.
Hrachovina musel proti Středočechům vytáhnout dvaatřicet zákroků, hostující Adam Brízgala o jedenáct méně. „Minule nám to napadalo, dneska se to otočilo. Ale hráli jsme dobře dozadu, hlavně ve druhé třetině, kdy jsme tam měli dvě oslabení. Kluci tam padali po držkách a měli více zákroku než já,“ pousmál se.
Domácí brankář zůstal na brankovišti neprostupný i v prodloužení, kdy na něj jel nejprve Fin Niko Ojamäki a o pár desítek vteřin později hned trio kladenských hokejistů. V obou případech Hrachovina puk zastavil.
To Brízgala na druhé straně si zřejmě vybral všechno štěstí v 62. minutě, kdy kolem něj v oslabení prosvištěla rána obránce Samuela Kňažka a od tyče se odrazila zpátky do hry. V nájezdech pak kladenský brankář dvakrát kapituloval.
Ve třetí sérii je forhendovým blafákem překonal Hanzl, ze čtvrtého nájezdu uspěl naopak bekhendovou kličkou Hrivík. „Bylo to vyrovnané, chvíli jsme byli lepší my, chvíli zase Vítkovice. Klidně jsme si mohli odvést tři body, ale po tom čtyřminutovém vyloučení (Audette za vysokou hůl) na konci třetí části jsme i za ten bod rádi,“ poukázal trenér Kladna David Čermák.
„Kladno si tři body odvézt určitě mohlo, s tím souhlasím. Ale bylo by to pro nás asi hodně kruté. Bylo to vyrovnané utkání, dělba bodů byla asi zasloužená. Dominik (Hrachovina) odchytal skvělý zápas,“ hodnotil premiérové domácí vystoupení trenér Vítkovic Václav Varaďa. „Měli jsme méně šancí, než jsme očekávali, ale takové zápasy jsou. Je začátek sezony, všichni mají hodně sil. Vážíme si pěti bodů po dvou zápasech,“ dodal Varaďa.