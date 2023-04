Kladnu vyšel vstup do utkání. Po 116 sekundách otevřel skóre tečí Veberovy střely z pozice mezi kruhy obránce Slováček a v 5. minutě našel Bláha mezi kruhy volného Berana, který upravil na 2:0. Vzápětí mohli ještě zvýšit Klepiš a také Beran s Pytlíkem. Brízgala si poradil se skrytou střelou Sedláka. V 18. minutě se natlačil před kladenského gólmana Sedlák, z dorážky dostal puk do branky Kubiš, ale gól neplatil kvůli postavení hráče v brankovišti. Před první pauzou se dostal do úniku Klepiš, ale Huf jeho forhendový blafák kryl.