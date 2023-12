Klepiš o bídě Kladna: Můžeme být rádi, že nám pomáhá tým pod námi

„Kdybych proměnil, odskočili bychom o dva góly a zápas by vypadal jinak,“ litoval, že mu ve třetí třetině za stavu 2:1 nevyšla klička do bekhendu. Kladno tak po porážce zůstalo předposlední. „Můžeme být šťastní, že nám pomáhá ještě jeden tým pod námi,“ připustil s připomínkou trápící se Mladé Boleslavi.

Rytíři inkasovali vyrovnávací gól poté, co z přesilovky pět na tři udělali oslabení tří proti pěti. „Tohle se stává málokdy. A stávat se to nesmí,“ štvalo Klepiše. Dvojnásobnou početní výhodu zužitkoval hostující kapitán Jiří Černoch, prosadil se střelou z úhlu.

Celek trenéra Otakara Vejvody mladšího prohrál desátý z posledních jedenácti zápasů. Po předchozí úspěšné sedmizápasové šňůře s body je to studená sprcha. „Ani jsem nevěděl, že těch proher je tolik. Co na to říct… Musel bych použít horší slovo, než že mě to mrzí,“ pronesl rozladěně ostřílený útočník.