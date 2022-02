Na šance si museli diváci počkat až do poloviny úvodní části. Nejdříve kryl Bow střelu hostujícího Hecla z pozice mezi kruhy, o chvíli později se na druhé straně dostal do úniku kapitán Plekanec, ale Frodla mezi betony neprostřelil. Bowovi ve 12. minutě pomohla po Heclově výpadu do otevřené obrany horní tyč a po více než minutě trefil pravou tyč Musil. Další nebezpečnou akci Dynama po přečíslení zakončil Říčka.