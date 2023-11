Kohouti urvali výhru v prodloužení. Mohli jsme mít tři body, ale i dva jsou zlaté, mínil olomoucký Bambula

Olomouc proti Vítkovicích nastoupila ve speciálních, vojenských dresech „maskáčích“, to v rámci spolupráce s Armádou ČR, která trvá už čtyři roky, a nabudilo ji to. Vydrželo ji to však jen první třetinu, kterou vyhrála 2:0. V dalších dvou vždy jednou inkasovala, když na 2:2 hosté vyrovnali při hře bez brankáře. Nakonec se ale Hanáci přece jen radovali. V prodloužení jim kýženou zajistil po sedmdesáti sekundách výhru 3:2 a dva body kapitán Ondrušek.

Článek „Jsme velmi rádi za dva body, ale v hlavách máme situaci před prvním gólem Vítkovic, kdy jsme v oslabení spálili obrovskou šanci a místo 3:0, to bylo 2:1," přiznal asistent olomouckého trenéra Róbert Petrovický. Neproměněná tutovka Orsavy, na kterou narážel, byla z pohledu celého zápasu podle něj klíčová. „Jakubovi chybělo štěstí. Gólman zrovna vytáhl super zákrok. Na druhé straně, strašná chyba! Dva útočníci se zdrželi v útočném pásmu, pak jim chyběly síly, soupeř snížil a vrátil se do zápasu. Hlavní ale je, že jsme vyhráli. Potřebovali jsme to jako sůl," pokračoval. Útočník Jan Bambula, který k výhře přispěl dvěma asistencemi, litoval neproměněných šancí. „Byli jsme jasně lepší. Hráli jsme fakt výborně. Dva góly v normální hrací době, to dnes bylo málo. Mohli a měli jsme jich dát pět," kroutil hlavou. Dva body ale i on bral. „Jsou zlaté, zvláště s Vítkovicemi, které jsou pod námi," zdůraznil. Zatímco Olomouc zabrala po třech porážkách v řadě, Vítkovice už pod novými trenéry a s několika posilami prohráli šestý z posledních pěti duelů. „Měli jsme katastrofální start do utkání. Nevíme, proč. Báli jsme se, nešly nám nohy. Byla to tragédie," řekl k nevydařené úvodní třetině asistent trenéra Ridery Jiří Veber. Zároveň však kvitoval, že jeho tým dokázal vyrovnat. „Něco jsme si v kabině o přestávce řekli a zlepšili se. Bohužel těsně před koncem jsme udělali stupidní faul a šli do čtyř, což se na nás pak podepsalo. Do konce normální hrací doby, i v prodloužení jsme sice přesilovku přestáli, ale když už se hrálo tři na tři nezvládli jsme hru jeden na jednoho a dovolili tak domácím skórovat a zvítězit," konstatoval. Tipsport extraliga SESTŘIH: Kohouti zabrali po třech porážkách, proti Vítkovicím rozhodli v prodloužení