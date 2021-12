Kometa chtěla se Zlínem zase tři, ale brala jen dva body. Zaplaťpánbůh za ně, tvrdí Sedláček

„Jsme za výhru hrozně rádi, byť nás trochu mrzí, že jsme tentokrát brali místo tří jen dva body. Škoda, že jsme v úvodní třetině za stavu 1:0 pro nás z dalších šancí vedení nenavýšili," lituje trochu kouč Komety Jiří Kalous. „Pak to byl takový upracovaný hokej. Zlíňané v přesilovce vyrovnali, avšak v nastavení jsme poté byli šťastnější my," oddechl si.

Brněnský brankář Jakub Sedláček je podobného názoru. „Chtěli jsme utkání pochopitelně zvládnout v základní hrací době. Berani se ovšem výkonnostně zvedají, byl to tudíž náročný duel. Chtělo to dát víc gólů. Nezahráli jsme ale tentokrát úplně nejlíp, a tak zaplaťpánbůh, že jsme brali aspoň ty dva bodíky. Držíme se dál na vítězné vlně, nadcházející reprezentační přestávku tudíž strávíme v mnohem lepší náladě než tu minulou," těší ho.

Je rád, že po nedávném přestupu z Olomouce do Brna chytá téměř pravidelně. „Jsem za to vděčný. Doufám, že to tak půjde dál," uvítal by Sedláček. Jediný gól, který od Zlína inkasoval, kontrolovali ještě sudí u videa kvůli posunuté brance. „Jak jsem se snažil puk chytit, vykopl jsem tyčku. Nevím, zda měl platit. Gólmani mají ale podle nových pravidel míň práv než hráči v poli," říká smířeně.

Foto: Václav Šálek, ČTK Martin Zaťovič z Brna a Ondřej Němec ze Zlína.Foto : Václav Šálek, ČTK

Přestože pochází z Baťova města, zápasy s Berany už pro něj prý příliš speciální nejsou. „Vždyť za posledních osm až devět let jsem ve Zlíně strávil zhruba půl roku," vysvětluje Sedláček. Trenér Kalous ho chválí. „Od té doby, co k nám Sedlo přišel, máme v defenzívě mnohem víc klidu. Je to výborný gólman," tvrdí.

Kometě i tentokrát chyběli marodící útočníci Holík a Kollár. „Petr Holík už bruslí a mohl by se postupně zapojit do přípravy. A po reprezentační pauze se možná vrátí do sestavy. Je to jen o jeho pocitu," odhaduje Kalous, podle něhož je Kollárova situace podstatně složitější.