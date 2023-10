Kometa hledá trenéra, řešení se Zábranskému nabízí. Když to řekne, budeme se o tom bavit, říká adept

Modrý, jenž Martincovi v úvodu sezony dělal asistenta, se však podobným úvahám brání a nechce se do nich pouštět.

„Není to otázka pro mě, ale pro Libora (Zábranského). Já si dělám svoji práci, s realizačním týmem se snažíme posouvat mužstvo správným směrem,“ odvětil na dotaz Sport.cz po výhře Komety 2:0 na ledě Sparty.

Na doplňující otázku, pokud by hypoteticky Zábranský s takovým návrhem přišel, Modrý odvětil: „Nebudeme mluvit hypoteticky. Libor je majitel, dělá si svou práci. Když to řekne, budeme se o tom bavit. Dělám si svou práci, za kterou jsem hodnocený,“ prohlásil 52letý trenér.

„Tým má sílu, jsou v něm kluci, kteří vědí, co obnáší mít úspěch v extralize. Nehrají to poprvé a vědí, že se to skládá v malých detailech. Začínáme je dělat a vynikající Furch nám dává šanci v každém zápase,“ chválí Modrý brankářskou jedničku, která v posledních třech zápasech vychytala nulu s Českými Budějovicemi a na Spartě a v pátek v Kladně inkasovala jedinkrát.