Kometa vlétla do zápasu ve velkém stylu a přehrávala Rytíře ve všech směrech. Za svoji aktivitu byla odměněna dvěma góly během úvodních 11 minut, když tlak na Bowovu branku zužitkovali Šoustal a Ďaloga. Další góly mohli přidat Horký a Mueller.

Po první přestávce se obraz hry změnil. Kladno přidalo na důrazu, lépe bruslilo i kombinovalo a bylo za to gólově odměněno. Nejprve Plekanec pronikl po levém křídle před Sedláčka a střelou do horního růžku mu nedal šanci, pak v přesilové hře dostal puk do brněnské branky bruslí Zikmund. Sudí po kontrole u videa vyrovnávací gól uznali.