Kometa prvním soupeřem v play off? No samozřejmě, pousmál se útočník Vítkovic Mueller

Před sezonou přilétl z Brna do Vítkovic jako největší přestupová senzace léta. Hned v prvním kole play off se americký útočník Peter Mueller do Brna vrátí a bude chtít svého bývalého zaměstnavatele z bojů o mistrovský titul odstranit. Čtvrtfinálová série mezi Vítkovicemi a Kometou startuje v pátek (v 17 hodin) a v sobotu (19 hodin) v Ostravě. A zatímco Vítkovice do hokejového play off vstupují až nyní, Kometa musela projít předkolem.

Foto: Profimedia.cz Peter Mueller patří k hlavním hvězdám vítkovického týmuFoto : Profimedia.cz

Článek Třetí nejproduktivnější vítkovický hráč základní části s 35 body (18+17) v šestatřiceti odehraných zápasech (lepší byli jen Roberts Bukarts a Dominik Lakatoš, oba 47 bodů) úplně bedlivě předkolo play off nesledoval, k televizi ale přece jen občas usedl. „Když se utkání Liberce s Plzní dostalo do prodloužení, zapnul jsem televizi. Nevybíral jsem si, zajímalo mě, jak zvládnou prodloužení, jednu z nejtěžších věcí v play off. Pěkný finiš, bláznivý," řekl Mueller. A když liberecký Adam Najmann v prodloužení pátého zápasu vstřelil postupový gól a rozhodl, že soupeřem Vítkovic bude ve čtvrtfinále Kometa Brno, jen se v duchu pousmál. „No, samozřejmě," odpovídal 34letý forvard na dotaz jaká první myšlenka ho v tu chvíli napadla. Tipsport extraliga Matematika pro čtvrtfinále: Sparta má jen dvě možnosti, s jistotou ji čeká velký rival „Kometa odehrála velmi dobrou sérii proti Mladé Boleslavi, ale je jedno, koho dostanete, pro nás je to první krok, který musíme udělat. Jsme připravení. Bude to pro nás výzva a neupínáme se k tomu, koho musíme porazit. Soustředíme se na sebe," uvedl Mueller. V dresu Brna odehrál americký střelec čtyři sezony, třikrát s Kometou bojoval v play off. Nejdále s ní došel hned v první sezoně 2018/2018, kdy Brno v semifinále vypadlo s pozdějším neúspěšným finalistou Libercem (2:4 na zápasy). „V Brně jsem hrál a zažil jsem tam hodně věcí. Ale teď jsem ve Vítkovicích a v Ostravě máme jeden společný cíl. Kometa je první soupeř na naší cestě v play off a pro nás je důležité v pátek dobře začít," řekl Mueller. Kometa v předkole proti Mladé Boleslavi (3:1 na zápasy) naznačila slušnou formu. „Má velmi silnou přesilovku a brankář (Dominik Frodl) chytá velmi dobře. Musíme se soustředit na hru před bránou, máme v týmu kluky, kteří to zvládají velmi dobře. Ukázali jsme to v základní části. Podíváme se ještě na nějaká videa, budeme vědět, co bude třeba dělat," přemítal Mueller. Foto: Jaroslav Ožana, ČTK Hráči Vítkovic se radují z druhého gólu. Druhý zprava je autor branky Peter Randy Mueller.Foto : Jaroslav Ožana, ČTK Poslední dvě série v play off mezi Brnem a Vítkovicemi ovládli Jihomoravané. Ve čtvrtfinále sezony 2017/2018 vyhráli 4:0 a v ročníku 2020/2021 už i s Muellerem v sestavě šlo Brno dál z předkola po výhře 3:2 na zápasy. V této sezoně Vítkovice ale Kometu třikrát porazily. A základní část ukončily na 2. místě, zatímco Kometa šla do předkola ze sedmé příčky. Budou Ostravané tentokrát favoritem série? „Používat slovo favorit je těžké. Speciálně v play off. To je úplně jiný příběh. V základní části jsme dobře zvládali domácí zápasy, tak jsme rádi, že máme pro začátek výhodu domácího prostředí. Spoléháme na fanoušky a jejich podporu. Respektujeme soupeře, ale také to, co jsme dokázali. A jak jsme se ke druhému místu v základní části dostali," uvedl Mueller. Tipsport extraliga Jubilejní 30. ročník hokejové extraligy jde do předkola playoff. Souhrnné informace k programu sezony 2022/2023