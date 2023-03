Matematika pro čtvrtfinále: Sparta má jen dvě možnosti, s jistotou ji čeká velký rival

A jak může vypadat složení dalších sérií pro čtvrtfinále? Platí, že na sebe narazí nejlépe postavený tým po základní části na ten nejhorší postupující (systém 1 vs. 8, 2 vs. 7, 3 vs. 6, 4 vs. 5). Čtvrtfinále odstartuje v pátek v Pardubicích a Vítkovicích, v neděli začnou série na Spartě a v Hradci Králové). Hraje se na čtyři vítězné duely.