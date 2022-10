Obrat mohl dokonat v nástupu do druhé třetiny nejprve Holland, narazil však na Bowa. První přesilovku si pak zahráli i Středočeši, ale bez úspěchu. Před polovinou základní hrací doby poslal hosty do vedení Dufek, když se po pěkné souhře dostal do skvělé pozice k zakončení a trefil přesně do horního růžku.