Kometa stále na body čeká. Musíme být zodpovědnější, nabádá útočník Pospíšil

Přitom Kometa podala proti Litvínovu lepší výkon než v předchozích duelech s Hradcem Králové a v Karlových Varech. „Snažili jsme se naši hru změnit, abychom už našli cestu k výhře. Bohužel se to nepovedlo,“ posteskl si zklamaný útočník Kristián Pospíšil.

O to šťastnější Pospíšil byl, když devět minut před koncem vydařeným blafákem snížil na 2:3 a Kometa mohla ještě pomýšlet aspoň na prodloužení. „Já strašně nerad prohrávám. Dělal jsem maximum, abych sólo proměnil a padlo mně to tam. Stalo se, ale bohužel nám to už nepomohlo. Vyrovnat jsme nestihli,“ litoval.