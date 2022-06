Kometa zbrojí! Získala už třetího reprezentanta, který na MS pomohl k bronzu

„Bylo to docela těžké rozhodnutí. Ale vyměnilo se celé vedení, všechen realizační tým a můj dojem byl takový, že by to nebylo úplně ono. Neměl bych takovou roli, takový prostor na ledě jako v první sezoně. Bylo by to zkrátka jiné a rozhodl jsem se vrátit do Česka. Kometa mi připadala jako nejlepší volba. Mám to blízko domů, rodiče a manželka se těší, že budou mít možnost chodit na moje zápasy a budeme se vídat s nejbližšími častěji," vysvětluje Ščotka, který už v pondělí s Kometou poprvé trénoval.