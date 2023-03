Kometě druhý pokus vyšel. Zatlačili jsme Boleslav rychle ke zdi, ocenil kouč

Mladá Boleslav bude chybět mezi elitní osmičkou po pěti letech. „Dopláceli jsme na bídnou koncovku, šance přitom byly. Nepříznivý vstup do čtvrtého utkání nás rozložil, bohužel jsem k tomu přispěl úvodním faulem, který Kometa bleskově potrestala," připouštěl útočník David Šťastný. „Řekli jsme si, že sérii za žádnou cenu vracet do Brna nechceme, měli jsme v sobě víc odhodlání. Neudělali jsme už zbytečné fauly ani chyby. Brzy jsme vedli 2:0, pak to šlo podle našich not," naznačil útočník Petr Holík.