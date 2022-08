RAJNOCHŮV GLOSÁŘ: Slavia bez Evropy? To by byl prů..r, nečekejme, že doma vyhraje o tři góly

Bitva o základní skupiny evropských pohárů jde do finiše a já musím říct, klobouk dolů před Slováckem. Výhru 3:0 jsem nečekal, ale pro AIK je to ještě milosrdný výsledek. Špatná není ani bezbranková remíza Plzně v boji o Ligu mistrů, tam je ale pořád odveta hodně otevřená. A Slavia si pořádně zahrává. Porážka 1:2 v Polsku je rána a rád bych všechny v Edenu varoval, že kdo si myslí, že sešívaní nad Rakówem vyhrají doma 3:0, tak se podle mě plete. Věřím ale, že Slavia má kvalitu na to, aby odvetu zvládla.