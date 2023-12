Kunc si s rolí zadáka poradil. Úplně můj šálek to ale není, přiznal

„Úplně můj šálek to není. Myslím však, že jsem si s tím poradil. Důležité je, že jsme vyhráli,“ prohlásil po zápase borec, který se v obraně po boku kapitána Kohoutů objevil přesně po roce. V minulé sezóně rovněž v prosinci si to vyzkoušel proti Českým Budějovicím.

Nejtěžší pro Kunce v obraně bylo uvědomit si, že nemůže „vletět“ rychle dopředu a nechat za sebou hráče soupeře. „I tak jsem ale doufal, že bych mohl někde vyplavat ze druhé vlny a přidat nějaký bodík do kanadského bodování. Bohužel, to se mi nepovedlo. Před rokem v Českých Budějovicích to vyšlo, ale trefil jsem jen tyčku. Kdo ví, jak by to dopadlo dnes,“ smál se borec, jenž letos má na svém kontě už sedm gólů a pět asistencí.