Kundrátek po titulu Třinec opustil. Dostal jsem lukrativní nabídku, Kometa má nejvyšší ambice, tvrdí

Brňané sice v minulém ročníku nejvyšší soutěže vypadli už v předkole play off, avšak nyní se netají mnohem vyššími cíli. „Dává se tady dohromady hodně silné mužstvo. Ambice jsou jasně dané, a to ty úplně nejvyšší. Vždyť kromě mě přišli i další kvalitní hokejisté. Rozhodně si nejdeme jen zahrát. Už se moc těším, až to všechno vypukne naostro," naznačuje Kundrátek, že by se svým novým týmem rád ukončil třineckou extraligovou suverenitu posledních let.