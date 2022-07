Lantoši jde do Boleslavi za krajany, po Česku toužil: S hokejem chci procestovat svět

Lantoši už tuší, co může očekávat. Ohledně angažmá se totiž radil s reprezentačními kolegy Adamem Jánošíkem a Máriem Lunterem, kteří v Boleslavi působí. „S kluky jsem komunikoval a přesvědčili mě, abych přišel za nimi. A tak jsem tady," usmíval se křídelník.

Slovenská kolonie však mohla být ještě početnější. Jenže Pavol Regenda, který měl do Boleslavi přestoupit, a Miloš Kelemen, nejlepší střelec uplynulého extraligového play off, se šli poprat o NHL. „Moc jim to přeju. Je dobře, že nejprestižnější ligu světa okusí další krajani. Snad se probojují do hlavního týmu," doufá Lantoši. Ten sám strávil v zámoří dva roky, ale jen na farmě Bostonu Bruins.

Proto se před loňskou sezonu vrátil do známého Švédska, kam se poprvé vydal už jako šestnáctiletý. „Rodiče byli proti, ale chtěl jsem se rozvíjet jako hráč i jako člověk. Když jsem přijel do Västeras, města poblíž Stockholmu, uměl jsem si uvařit jen čaj a párky. Ale pět let ve Švédsku mě hodně posunulo," připustil reprezentant.

V uplynulé sezoně pomohl Slovensku v olympijské kvalifikaci, do nominace na samotný pekingský turnaj se ovšem nevešel. Bronz mu tak ve sbírce chybí. „Určitě mě to mrzí. Ale o to větší mám motivaci, abych se dostal na příští olympiádu," řekl Lantoši, který si však zahrál alespoň na květnovém mistrovství světa, kde Slovensko vypadlo ve čtvrtfinále.

Po šampionátu si dva týdny oddechl a poté už se chytal na novou výzvu. „Začal jsem se trochu hýbat, abych nepřišel do Boleslavi jako plastelína," vtipkoval Lantoši. K týmu se připojil i na poslední týden suché přípravy. „Chtěl jsem poznat trenéry a spoluhráče ještě před nástupem na led. Pomalu se učím jména, ale není to nic jednoduchého," přiznal.