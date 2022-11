Letos mě to zatím trefuje, tyčky mám dobře postavené, smál se olomoucký hrdina Lukáš

Zápas nebyl jednoduchý, byl to spíše urputný boj?

Je to tak. Hráli jsme však výborně v defenzívně, protože jsme věděli, že Karlovy Vary umí hrát na brejky a venku se jim daří. Převážnou část utkání jsme si to hlídali a k nějakým velkým věcem je nepouštěli. Klukům patří dík, jak to vzadu zvládli. A dali jsme naštěstí dva góly, takže cenné body. Jedeme dál.

Výhra minule na Spartě vás evidentně povzbudila?

Je to vždy příjemnější, když máte za sebou zápasy, jaký jsme odehráli v Praze, kde jsme to otáčeli z 0:2. Může to být jedna ze skládaček do mozaiky z pohledu celé sezóny. Hlavně ze začátku jsme je přehrávali. Jen zakončení chybělo. Puky ale kvůli špatnému ledu odskakovaly, komplikací byla i mlha. Zvládli jsme však všechny těžkosti dobře.

Na výpomoc přišel při zranění Branislava Konráda Jakub Sedláček. Vypadá to, že jste se rozhodl do brány ho nepustit?

To je na trenérech. Snažím se jít zápas od zápasu a podávat stabilní výkony. A určitě chci i co nejvíce chytat. Když mi forma vydrží, budu moc rád.

Foto: Luděk Peřina, ČTK Zleva brankář Olomouce Jan Lukáš a Dávid Gríger z Karlových Varů.Foto : Luděk Peřina, ČTK

Opakuje se situace z loňska. Tehdy se Konrád zranil také a pomáhal vám rovněž Sedláček. Vzpomněl jste si na to?

Rozhodně. S příchodem Kuby jsem klidnější. Vím, že to nestojí jen na mě, že si někdy mohu i odfrknout. Když bych tu byl sám, nervozita, že se něco může stát, by byla. To je ale hokej, s takovými věcmi musíte počítat.

Daří se vám, jste nahoře. Slabší období, které vás v minulosti potkávalo, zatím nepřišlo?

Snažíme se, lepí nám. Body, které doteď máme, jsou strašně důležité. Soutěž se pořád vyrovnává a vyrovnává, je to stále náročnější. Vše je teď pro nás proto příjemnější. Výkyvy se v průběhu sezony dějí, a když jste v laufu, je prostě všechno jednodušší. Chceme však být pokorní, pokračovat dobře, dokud to půjde a sbírat body.

Dosud jste v jedné sezoně neměl nikdy více než dvě čistá konta. Teď je máte už na začátku. Sledujete statistiky?