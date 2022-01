Domácí pokračovali v tlaku a v 7. minutě využili hned první přesilovku. Střelu Vlacha brankář Machovský jen vyrazil k Najmanovi, jenž puk doklepl do sítě. O 28 sekund později to již bylo 3:0. Klapka zavezl puk do útočného pásma, obkroužil Machovského branku, gólman Sparty jeho zakončení pokryl, na dorážku Jelínka ale už zareagovat nestihl.