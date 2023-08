Liberecký obránce Knot musel na operaci zad, možná nestihne začátek extraligy

"Ronald je nyní v domácím léčení a podstupuje intenzivní rehabilitace. Jeho zapojení do tréninkového procesu očekávám v průběhu září," uvedl týmový lékař Roman Mizera. Extraliga odstartuje 15. září.

Účastník olympijských her v Pekingu Knot odešel předloni z Liberce do Nižněkamsku do KHL a minulou sezonu strávil na farmě Arizony v Tucsonu v AHL.