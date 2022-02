Litvínov nastoupil už s útočníkem Františkem Lukešem, který po koronavirové nákaze naskočil do sestavy poprvé od 25. ledna. Do obrany Vervy se zařadil po návratu z olympijských her v Pekingu Lotyš Balinskis. Hosté se naopak museli obejít v defenzivě bez kapitána Martina Ševce.